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تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع باليمن

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 89
تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع باليمن

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين 12 مارس 2018م، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية باليمن ومن عدم
وصول المساعدات للمحتاجين بالبلاد بالشكل المطلوب.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّ "الأوضاع الإنسانية في اليمن مازالت مزرية، والمساعدات الإنسانية لا تصل للمحتاجين بالشكل الذي نريده".

وأضاف دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: "يحدونا الأمل في أن نتمكّن من إيصال مساعداتنا الإنسانية لجميع المدنيين، وأن يتم التوصل لاتّفاق من أجل حل سلمي للأزمة".

ونهاية يناير الماضي، أطلقت الأمم المتحدة نداء للمانحين، لتوفير نحو 3 مليارات دولار، لمساعدة أكثر من 13 مليون يمني، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018.

وأعلنت المنظمة، حينها، أن 22.2 مليون شخص في اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 11.3 مليون شخص يحتاجون بشدة إلى مساعدات عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت هذه الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم. -

 

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