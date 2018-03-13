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مسلحون يفجرون مسجدًا بين كركوك وتكريت العراقية

منذ 28 دقيقة
عدد القراءات: 54
مسلحون يفجرون مسجدًا بين كركوك وتكريت العراقية

فجر مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، مسجد "المصطفي" الواقع على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت بالعراق، ما تسبب فى أضرار مادية جسيمة بالمسجد، دون خسائر بشرية، بحسب مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر ـ بحسب فضائية (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "مجموعة مسلحة يعتقد أنها عناصر من تنظيم داعش قامت بتفجير مسجد المصطفى الواقع قرب فلكة فرسان العلم على الطريق الرابط بين مدينة تكريت ومحافظة كركوك"، موضحا أن التوقعات تشير إلى تسلل هؤلاء الدواعش إلى المنطقة وإقدامهم على تفجير المسجد.

وأضاف المصدر الأمنى ،الذى طلب عدم الكشف عن هويته،إن " التفجير أدى إلى الحاق أضرار مادية بالمسجد، دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

يذكر أن تنظيم "داعش" يحاول بين فترة وأخرى القيام بعمليات تفجير وشن هجمات على المناطق الآمنة، بعد خسائره على يد القوات الأمنية التى تمكنت من تحرير جميع المناطق العراقية، فيما ما تزال هناك بعض الجيوب التى تتعامل معها السلطات العراقية للقضاء على التنظيم بشكل كامل.

 

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