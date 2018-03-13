تظاهرة للأطباء الشبان فى تونس

نظم أكثر (1500) من الأطباء الشبان بتونس، اليوم الثلاثاء 13 ماؤس 2018م، تظاهرة احتجاجاً على إصلاح يؤجل إلى عدة سنوات منحهم شهادة علمية ما يحرمهم كما يقولون من تلقى تدريب مهم فى الخارج.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "الدبلوم رهينة" و"الأضرار بالتدريب يعنى تعريض المريض للخطر"، أثناء تجمعهم أمام مقر وزارة الصحة فى بلد يواجه فيه القطاع الصحى صعوبات مزمنة خصوصا نقص الاستثمارات.

وقال أيمن بالطيب من المنظمة التونسية للأطباء الشبان "بدون دبلوم لا يمكننا إجراء تدريب فى الخارج فى حين أنه فى تونس وفى بعض الاختصاصات مثل العلاج الاشعاعى أو الطب النووى لازلنا نمارس بأساليب التسعينات".

والإصلاح الذى يثير غضب الأطباء الشبان وطلبة الطب يؤجل منح دبلوم الطبيب إلى حين الانتهاء من الدراسة المتخصصة أى بعد عشر إلىأحدى عشر سنة من الدراسة.

ويطالب المحتجون بالاستمرار فى منح دبلوم طبيب بعد الانتهاء من دراسة الطب الأساسى ومدتها سبع سنوات.