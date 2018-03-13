جامعة الدول العربية تعتمد مدينة "القدس" عاصمة للتراث العربي

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اعتمدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، مدينة القدس الفلسطينية، عاصمة للتراث العربي.

جاء ذلك خلال إحياء الجامعة العربية ليوم التراث العربي في مقرها بالقاهرة، بحضور وفد فلسطيني رفيع المستوى ترأسه خليل قراجة الرفاعي، عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية (ميثاق).

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، قال الرفاعي عقب اختتام الاحتفال: إنه تم إقرار يوم التراث العربي للعام القادم (2019)، يومًا للتراث المقدسي.

ويأتي هذا الاحتفال تنفيذًا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الصادر في مارس 2016، ويهدف إلى إحياء التراث الثقافي العربي وإظهار قيمته.