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العدو يستخدم طائرة "فانتوم" لصد التظاهرات الفلسطينية

منذ 2 يوم
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العدو يستخدم طائرة "فانتوم" لصد التظاهرات الفلسطينية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، أن الكيان يستخدم ولأول مرة طائرة "فانتوم: صغيرة، والتي ظهرت الجامعة الماضية، لتفريق التظاهرات الفلسطينية.

وقالت الصحيفة "هاآرتس" إن استخدام الطائرة وهى من نوع "drone" التى تستخدم بالعادة فى التصوير، جاء بشكل تجريبى، إذ أمكن بواسطتها تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وذكرت الصحيفة أن حوالى 200 فلسطينى تظاهروا الجمعة الماضى بالقرب من الحدود شرق الشجاعية، مشيرة إلى أن استخدام الطائرة تم للمرة الأولى، وذلك قبل أن يتم اعتمادها كوسيلة عملياتية لتفريق المظاهرات من قبل عصابة العدو.

ويقول مطوروا هذا السلاح إنه يمكن الجنود الصهاينة من تفريق المظاهرات من مسافة أبعد من الوسائل التى يستخدمها الآن، كما يشكل استخدامها عامل ردع للمتظاهرين.

ومن المقرر أن يتم الموافقة على استخدام هذه الوسيلة من قبل عناصر ما يسمى حرس الحدود الصهيوني الذين يعملون ايضا فى الضفة الغربية.

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