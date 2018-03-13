انفجار ضخم يستهدف موكب رئيس وزراء فلسطين ورئيس الاستخبارات فى غزة



تعرض موكب يضم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الفلسطيني، ماجد فرج، إلي استهداف عبر مفخخات كانت على طريق الموكب أثناء دخوله قطاع غزة المحاصر، من ناحية بيت حانون شمال القطاع.

وحسب مصادر فلسطينية، فقد نجا "الحمدالله" ورئيس الاستخبارات من الانفجار، لكنه طال 7 أشخاص بينهم عدد من أمن الموكب، وتلف سيارة من ضمن الموكب أيضًا، وسيارتين تابعتين لمدنيين هناك.

وومن جانبها أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية بياناً قالت فيه "أن الانفجار، الذي استهدف الحمد لله وقع أثناء مرور موكبه في بيت حانون شمال غزة، ولم يسفر عن إصابات والموكب استمر في طريقه".

وعن تفاصيل الواقعة، قالت مصادر أن انفجارًا وقع عقب مرور موكب رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، ووصوله إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وأفاد المصدر ذاته، أن الانفجار أدى إلى تدمير ثلاث سيارات، مؤكداً أن من بين السيارات واحدة تابعة للموكب.

ووقع الانفجار عقب مرور موكب رئيس الوزراء بحوالي 200 متر إلى قطاع غزة.

وأفاد بوقوع عدد من الإصابات في صفوف رجال الشرطة والأمن المرافقين للموكب، فيما سُمع بعد الانفجار إطلاق نار كثيف في محيط معبر بيت حانون/ إيرز.