انفجار بحقل نفطي فى ميناء البريقة الليبي



أغلقت السلطات الليبية، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، وحدة للميثانول بميناء البريقة عقب حادث انفجار ناتج عن تسرب غاز.

وقال عيسى مختار المسؤول فى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز التى تتولى تشغيل الوحدة إنها ستظل مغلقة حتى يتم ضمان سلامة العمليات، لكن لم تتضح المدة التى سيستغرقها هذا الأمر.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أن عاملا أُصيب جراء الانفجار الذى وقع صباح يوم السبت بسبب تسرب فى وحدة لتسخين الغاز الطبيعى.

وقال مهندس فى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إن رجال الإطفاء تعاملوا مع الانفجار الذى سُمع دويه فى أنحاء المنطقة المحيطة.