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مقتل وإصابة (16) شخص فى حادث دهس بالجزائر

منذ حوالى ساعة
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مقتل وإصابة (16) شخص فى حادث دهس بالجزائر

قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، جراء تعرضهم للدهس شرقى مدينة البليدة غربى البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن اثنين من المصابين بالحادث فى حالة حرجة، بينما يخضع ثمانية للمراقبة الطبية، وغادر اثنان المستشفى بعد إسعافهم.

هذا وقد تم إجلاء الضحايا من قبل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع القطاع الصحى لبوقرة إلى كل من مستشفيات حسيبة بن بوعلى بعاصمة الولاية والمستشفى الجامعى فرانس فانون.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية أنه من بين الضحايا سائق المركبة الذى وجد فاقدا للوعى أثناء هذا الحادث وتسعة أطفال.

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