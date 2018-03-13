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الإفراج عن ممثل لبناني شهير عقب تبرئته من تهمة التجسس لصالح العدو الصهيوني

منذ 34 دقيقة
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الإفراج عن ممثل لبناني شهير عقب تبرئته من تهمة التجسس لصالح العدو الصهيوني

أخلت محكمة لبنانية، اليوم الثلاثاء 13 مارس 2018م، الممثل زياد عيتانى بعدما تبيّن أنه بريء من تهمة التعامل مع العدو الصهيوني، وأصدر مذكّرة توقيف فى حق ضابطة رفيعة المستوى بتهمة تلفيق التهمة له لدوافع انتقامية، بحسب ما أفاد مصدر قضائى وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن قاضى التحقيق العسكرى رياض أبو غيدا أصدر أمرا بإخلاء سبيل الممثل الشاب وأصدر مذكّرة اعتقال فى حق الضابطة برتبة مقدّم سوزان الحاج ومقرصن معلوماتية أقرّ أنه قرصن حسابات عيتانى على مواقع التواصل بهدف تلفيق التهمة له بطلب منها.

وأضاف المصدر "بعد قليل يعتبر زياد عيتانى حرّا طليقا".

وأوضح المصدر أن القاضى "أنهى استجواب سوزان الحاج وواجهها بالمقرصن إيلى غبش الذى أكد أنها كلفته بهذا الأمر، وهى نفت ذلك".

 

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