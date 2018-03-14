الاحتلال الصهيوني يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية

منذ يوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأربعاء 14 مارس، بشن قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ، ما أسفر عن اعتقال 7 فلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية ، قولهم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين عقب اقتحامها بلدتي السيلة الحارثية وصانور قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، موضحة أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة صانور جنوب جنين واعتقلوا مواطنا، 33 عاما، عقب دهم منزله وتفتيشه.

بينما قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين واعتقلوا اثنين آخرين إضافة إلى شاب بعد دهم منزله في بلدة سيريس قرب جنين.

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال شاب من كل من مدينة الخليل جنوبا، وبلدة حرملة شرق بيت لحم، وبلدة عصيرة الشمالية شمال آبلس.