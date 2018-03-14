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البردويل : فتح تستغل تفجير موكب "الحمد لله" لتمرير شروط استفزازية

منذ يوم
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البردويل : فتح تستغل تفجير موكب "الحمد لله" لتمرير شروط استفزازية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل اليوم الأربعاء إن حركته تأسف لموقف فتح المتسرع باتهامها بالوقوف وراء تفجير موكب الحمد لله شمال غزة.

وأضاف البردويل في تصريح أدلاه لوكالة إعلامية فلسطينية، إن موقف فتح لا يُبنى أبدا على معلومات أو تحقيقات، مبيناً أن حماس منذ اللحظات الأولى استنكرت الحادث وطالبت الجهات الأمنية بالكشف عن ملابساته.

وأكد أن المستفيد من التفجير هو من يريد تدمير المصالحة، موضحاً أن "فتح تستغل الحادث لتمرير شروط استفزازية وسرعة اتهام الحركة مقلقة".

 وبين البردويل أن استثمار فتح للحادث يثبت رغبتها في الانتقام من المعارضين وتمرير مشاريعها والتغطية على انعقاد المجلس الوطني دون توافق، مطالباً بالتروي و"عدم الانجرار وراء الرغبات السيئة والتعطش لتكريس الهيمنة".

وشدد أن "الحديث عن مزيد من الإجراءات العقابية فور الحادث يدل على أن هناك تحضير مسبق لمزيد من العقوبات ضد غزة، لافتاً إلى أن "السلطة تريد كل شيء دون التفكير بأن إضعاف حماس أو المقاومة ليس من مصلحتها".

وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن الانفعال الذي تبع الحادث "مقصود ومدبر" وأن الشعب سيكتشف من خاض هذه المغامرة، مضيفاً أن قيادة السلطة لم تخض المغامرة الكلامية الا عن قصد ورؤية مسبقة.

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