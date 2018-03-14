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قطر: نمتلك أقوى دغاعات جوية في العالم

منذ 36 دقيقة
عدد القراءات: 92
قطر: نمتلك أقوى دغاعات جوية في العالم

 

قال اللواء طيار "حمد مبارك الدواي"  قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش القطري ، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السادس للدفاع البحري |ديمدكس 2018|، إن  الدوحة تمتلك واحدة من أفضل منظومات الدفاع الجوي في العالم.

ونقلت وسائل إعلام فطرية عن  "الدواي"،قوله ، ، أن الدعم اللامحدود من القيادة العليا جعل القوات الجوية تمتلك أفضل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم.

وتابع: "العمل جار لتنفيذ مشاريع مستقبلية في إطار التحديث والتطوير في عمليات التسليح والتدريب وتعزيز قدرات قوات الدفاع الجوي وتأهيل منتسبيها وفقا للخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقوات المسلحة القطرية".

ويُذكر أن منذ 5 يونيو 2017 ، وهناك انقطاع تام في العلاقات بين كلًا من "السعودية والبحرين والإمارات ومصر" من جانب  ودولة قطر من جانب آخر، بسبب اتهامات توجهه دول الحصار الأربعة لقطر بتمويلها الأرهاب ، الأمر الذي تنفيه الدوحة وحلفائها من البلدان.

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