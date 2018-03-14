مناورة عسكرية صهيونية أمريكية تُحاكم القتال على أرض العراق وأفغانستان

كشفت صحيفة عبرية ، اليوم الأربعاء 14 مارس ، عن مناورات عسكرية جديدة مشتركة بين الجيش الأمريكي وقوات خاصة صهيونية ، تحاكي القتال في العراق وأفغانستان ، تحت اسم "جونيبر كوبرا 2018".

وأشارت صحيفة "جيروزلم بوست" ، انه سيتم تدريب القوات المشاركة في المناورة على مكافحة الانفاق ومعارك "الشوارع" في المدن الضيقة، ستقدم عونا ضروريا لقوات المارينز اذا ما اشتبكت في مناطق كالعراق وافغانستان.

وأكدت الصحيفة ان "القوات الامريكية قد بلغ قوامها 1400 جندي ينتمون الى الفرقة السادسة والعشرين من قوات المارينز المبتعثة الى مناطق النزاع، يتشاركون المهمة مع 1100 بحار، و2000 عسكري اسرائيلي".