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سقوط قذيفة مدفعية مصرية برفح الفلسطينية

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 29
سقوط قذيفة مدفعية مصرية برفح الفلسطينية

سقطت صباح اليوم الأربعاء، قذيفة مدفعية أطلقت من الجانب المصري في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وذلك وفق "شهاب".

وقال مراسل وكالة شهاب الفلسطينية: إن القذيفة سقطت بجوار دفيئة زراعية في رفح دون أن تنفجر وهرعت هندسة المتفجرات إلى المكان لإزالتها.

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