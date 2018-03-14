سقوط قذيفة مدفعية مصرية برفح الفلسطينية

سقطت صباح اليوم الأربعاء، قذيفة مدفعية أطلقت من الجانب المصري في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وذلك وفق "شهاب".

وقال مراسل وكالة شهاب الفلسطينية: إن القذيفة سقطت بجوار دفيئة زراعية في رفح دون أن تنفجر وهرعت هندسة المتفجرات إلى المكان لإزالتها.