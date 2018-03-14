مقاتلات التحالف العربي تشن عدة غارات على مطار صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية ، اليوم الأربعاء 14 مارس، بقيام المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي التي تقوده المملكة العربية السعودية بشن عدة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، دون تقديم أي تفاصيل.

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تعلق أي من وسائل الإعلام السعودية الرسمية على ما يتم تداولة في الإعلام اليمني .

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم ، إنهم شاهدوا أعمدة دخان تتصاعد من قاعدة الديلمي الجوية بالمطار، قبل ساعه من الآن، بينما قال مصدر أمني لوكالة سبأ التابعة للحوثيين إن الطيران السعودي استهدف بتسع غارات مطار صنعاء الدولي.