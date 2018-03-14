Responsive image

14
مارس

الأربعاء

26º

14
مارس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • ارتفاع أسعار النفط بعد صعود المخزونات الأمريكية بأقل من المتوقع
     منذ 10 دقيقة
  • أردوغان: أتمنى دخول مدينة عفرين مساء اليوم
     منذ 29 دقيقة
  • تأجيل محاكمة 19 بسبب التظاهر في الشرقية لـ4 مايو المقبل
     منذ 36 دقيقة
  • مقتل 10 من عناصر الأمن في هجوم غرب أفغانستان
     منذ 4 ساعة
  • روسيا: أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا
     منذ 4 ساعة
  • وفاة "ستيفن هوكينغ" أشهر عالم فيزياء بريطاني
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:41 صباحاً


الشروق

6:03 صباحاً


الظهر

12:04 مساءاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:06 مساءاً


العشاء

7:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مقاتلات التحالف العربي تشن عدة غارات على مطار صنعاء

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 76
مقاتلات التحالف العربي تشن عدة غارات على مطار صنعاء

أفادت وسائل إعلام يمنية ، اليوم الأربعاء 14 مارس، بقيام المقاتلات الحربية التابعة للتحالف العربي التي تقوده المملكة العربية السعودية بشن عدة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي في العاصمة اليمنية، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي، دون تقديم أي تفاصيل.

وحتى لحظة كتابة الخبر،  لم تعلق أي من وسائل الإعلام السعودية الرسمية على ما يتم تداولة في الإعلام اليمني .

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم ، إنهم شاهدوا أعمدة دخان  تتصاعد من قاعدة الديلمي الجوية بالمطار، قبل ساعه من الآن، بينما قال مصدر أمني لوكالة سبأ التابعة للحوثيين إن الطيران السعودي استهدف بتسع غارات مطار صنعاء الدولي.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers