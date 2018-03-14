"أردوغان" يأمل أن تُسيطر "غصن الزيتون" على عفرين مساء اليوم

أعرب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ، اليوم الأربعاء 14 مارس، عن أمله في نجاح الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر في السيطرة على منطقة عفرين شمال سوريا كاملة قبل مساء اليوم .

ونقلت وكالة الأناضول عن "أردوغان" قوله "أتمنى أن تسقط كامل مدينة عفرين مساء اليوم على أقصى تقدير، بين القوات التركية والمسلحين السوريين المدعومين منها".

ويُذكر أن تركيا قد أطلقت عملية عسكرية تحت اسم "غصن الزيتون" بمشاركة الجيش السوري الحر ، في منطقة عفرين شمال سوريا، لتطهير المنطقة من التنظيمات الكردية المسلحة وأبرزهم "حزب العمال الكردستاني"، الذي ينشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.