Responsive image

14
مارس

الأربعاء

26º

14
مارس

الأربعاء

 خبر عاجل
  • ارتفاع أسعار النفط بعد صعود المخزونات الأمريكية بأقل من المتوقع
     منذ 10 دقيقة
  • أردوغان: أتمنى دخول مدينة عفرين مساء اليوم
     منذ 29 دقيقة
  • تأجيل محاكمة 19 بسبب التظاهر في الشرقية لـ4 مايو المقبل
     منذ 36 دقيقة
  • مقتل 10 من عناصر الأمن في هجوم غرب أفغانستان
     منذ 4 ساعة
  • روسيا: أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية بسوريا
     منذ 4 ساعة
  • وفاة "ستيفن هوكينغ" أشهر عالم فيزياء بريطاني
     منذ 4 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:41 صباحاً


الشروق

6:03 صباحاً


الظهر

12:04 مساءاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:06 مساءاً


العشاء

7:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"العبادي": الفساد أخطر من الإرهاب على العراق

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 46
"العبادي": الفساد أخطر من الإرهاب على العراق

حذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، من خطر الفساد على بلده، مبينا أنه بات أخطر من الإرهاب على العراق.

جاء حديث العبادي في كلمة ألقاها بمؤتمر للتعايش السلمي بين أهالي نينوي عقد في بلدة برطلة ذات الأكثرية المسيحية، على بعد 15 كلم شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوي.

وقال العبادي في المؤتمر إن "الفساد أصبح أخطر من الإرهاب لأنه ليس عدوا ظاهرا".

وتعهد بمحاربته بالقول: "نريد أن نضرب الفساد بالعمق من خلال خطوات مدروسة. وسترون نتائج ذلك".

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ولا يزال السكان يشكون من نقص في الخدمات العامة من قبيل الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصحة وغيرها، رغم أن البلد يحصل على عشرات المليارات من الدولارات سنويا من بيع النفط.

ومن المقرر أن يتوجه العبادي لاحقا إلى مدينة الموصل، لتدشين جسر على نهر دجلة يربط جانبي مدينة الموصل ببعضهما بعد إعادة بنائه.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017، استعادة جميع أراضيه من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية، ومنها مدينة الموصل التي سيطر عليها التنظيم في 10 يونيو 2014، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers