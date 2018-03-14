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حماس:نمتلك أسماء شخصيات متورطة فى تفجير موكب "الحمدالله" بغزة

منذ 19 ساعة
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حماس:نمتلك أسماء شخصيات متورطة فى تفجير موكب "الحمدالله" بغزة


قال توفيق أبو نعيم، مدير قوي الأمن بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن لديه معلومات جديدة، حول المشتبه بهم فى تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله أمس الثلاثاء.

وقال اللواء نعيم، فى تصريح له اليوم الأربعاء، نقلته وسائل إعلام فلسطينية محلية "لدينا معلومات وأسماء لأشخاص مرتبطون بحادثة تفجير موكب رئيس الحكومة، وعملية التحقيق متواصلة ونشر التفاصيل الكاملة مرتبط بانتهاء التحقيق".

وأكد أن هناك طرف خيط قوى بين أيدينا، وما ينقصنا فقط هو التعاون من الجهات المختصة لكشف كافة الملابسات.

وأضاف أبو نعيم، أنه تم تشكيل لجنة أمنية لمتابعة التحقيقات فى حادث موكب الحمد لله وما زالت جارية حتى اللحظة، بالإضافة إلى عمليات اعتقال ومداهمات تمت فى إطار التحقيقات الجارية فى كشف الجريمة.

ونوه اللواء أبو نعيم، إلى أن وزارة الداخلية بغزة هى المسئولة المباشرة عن حماية الشخصيات المتوافدة للقطاع، وأن المستفيد الوحيد والأول من الحادث هو الاحتلال الذى يهدف لإعاقة ملف المصالحة.

 

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