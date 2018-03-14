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مبعوث ترامب يدين تفجير موكب الحمد لله ويهاجم حماس والجهاد

منذ حوالى ساعة
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مبعوث ترامب يدين تفجير موكب الحمد لله ويهاجم حماس والجهاد

أدان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمفاوضات السلام جيسون جرينبلات التفجير الذي استهدف موكب رئيس رامي الحمد الله في غزة.

وقال غرينبلات في تغريدة على تويتر، أنه "قد تم وضع الغزيين على حافة الانهيار من قبل حماس والجهاد وغيرهما من الحركات "المتطرفة" وأن الاعتداء على محطة تحلية المياه وتفجيرها هو اعتداء على رفاهية سكان غزة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل قال اليوم الأربعاء إن حركته تأسف لموقف فتح المتسرع باتهامها بالوقوف وراء تفجير موكب الحمد لله شمال غزة.

وأضاف البردويل في تصريح لوكالة شهاب الفلسطينية، إن موقف فتح لا يُبنى أبدا على معلومات أو تحقيقات، مبيناً أن حماس منذ اللحظات الأولى استنكرت الحادث وطالبت الجهات الأمنية بالكشف عن ملابساته.

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