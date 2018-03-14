"عون" يجدد رفضه القرار الأمريكي بشأن القدس

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، رفضه للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة، اليوم، وفدا من "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن "فلسطين لم تكن يهودية أو إسلامية أو مسيحية بل كانت للجميع، وتقسيمها شنيع بالنسبة للإنسانية".

ووجه عون حديثه للوفد قائلا: "كلنا نعرف أنكم من مناصري الحق والعدل ومن مؤيدي حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه، وأنكم اتخذتم موقفا قويا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني".

وأكمل: "نتمنى أن تكملوا جهادكم من أجل العاصمة (القدس) التي مثلت كل الحضارات وزارتها الشعوب كافة لتتبارك من معالمها المقدسة، كما نأمل أن تتكلل جهودكم، التي ننضم بها اليكم، في إعادة الحق لأصحابه وأن يعود الجميع للعيش بسلام وأمان".

من جهته، قال رئيس "الجمعية اللبنانية لمقاطعة إسرائيل" عبد الملك سكرية، إن "وفد الحملة العالمية الذي يزور لبنان حاليا، يضم أكثر من 400 شخصية عالمية من رجال دين يهود ومسيحيين ومسلمين وأساتذة جامعات وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني".

ووفق البيان ذاته، أضاف سكرية، أن هؤلاء "أتوا من حوالي خمسين دولة من القارات الخمس للتعبير عن رأيهم ونصرة الحق والعدل والوقوف في وجه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن أعضاء الوفد "بدأوا بمقاطعة إسرائيل على مختلف المستويات للضغط عليها للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالوجود".

وأثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضبا عربيا وإسلاميا وانتقادات دولية، بإعلانه في 6 ديسمبر الماضي، القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال.