متظاهرون مغاربة يحمون رجل أمن حاول الاعتداء عليهم



على الرغم من أنه حاول الاعتداء عليهم وعلى زملائهم، إلا أن المتظاهرين بمدينة جرادة المغربية، ضربوا أروع الأمثلة فى السلمية، التي هي حق أصيل للأوطان على شعوبها، وكذلك الحرية التي ينكرها الأمن والأنظمة بأوطاننا.

فقد منع محتجون اليوم الأربعاء 14 مارس 2018م، من الاعتداء على رجل أمن خلال المظاهرات المتواصلة التي شهدتها مدينة جرادة (شمال شرق المغرب) اليوم الأربعاء.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي في المغرب فيديو لاحتجاجات اليوم، يظهر حماية مجموعة من المواطنين لرجل أمن، خوفا من تعرضه لأي اعتداء في ظل حماس وغضب بعض المتظاهرين.

وشهدت الفترة الأخيرة مواجهات محتدمة بين الأمن و المواطنين في جرادة، إذ يطالب أبناء المدينة بتحسين ظروفهم المعيشية، فضلا عن مطالبتهم للحكومة بتوفير الخدمات ومدهم بمشاريع تنموية تنهي حالة التهميش التي يشكون منها منذ سنوات.