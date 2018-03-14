الأمم المتحدة تدعو إلي تخصيص (540) مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين

أكد جيمي ماكجولدريك، منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء 14 مارس 2018م، إن هناك حاجة إلي تخصيص نحو (540) مليون دولار للإغاثة الإنسانية، على الأراضي الفلسطينية خلال عام 2018م.

وقال "ماكجولدريك" إن 75% من هذا المبلغ مخصص لغزة "حيث تنتشر مأساة من صنع الإنسان يوميًا" - بحسب تعبيره - .

يذكر أن جزءًا من هذا المبلغ سيخصص لدعم مشروعات الطوارئ من جانب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن خفضت واشنطن تمويلها لفلسطين العام الحالى، بينما سيخصص باقى المبلغ لتمويل مشروعات الغذاء، والماء، والصحة، والمرافق الصحية والمأوى، والتعليم.