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مدفعية الاحتلال تقصف مواقع لحركة حماس

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 115
مدفعية الاحتلال تقصف مواقع لحركة حماس

شنت مدفعية جيش الكيان الصهيوني ، فجر اليوم الخميس 15 مارس ، عمليات قصف استهدفت بالمدفعية موقعا للمقاومة الفلسطينية في شرق قطاع غزة.

وأشار مراسل وكالة "صفا" الإخبارية إلى إن المدفعية الصهيونية استهدفت  الموقع بخمس قذائف مدفعية نقطة رصد للمقاومة في منطقة الطاقة شرق غزة، مضيفا أن دبابات الاحتلال "لا تزال تطلق النار بكثافة في تلك المنطقة".

وفي وقت لاحق ، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "مسلحين فجروا عبوات ناسفة على الجدار الحدودي شمال قطاع غزة" ، مشيرًا إلى أن المدفعية الصهيونية قامت بالرد عبر قصف مواقع لحركة حماس . 
 
ونقل موقع "i24" العبري عن مصادر صهيونية قولها إن "العبوات انفجرت أثناء مرور قوات تجوال عسكرية إسرائيلية بالمنطقة"، مؤكدة أن "القوة الإسرائيلية كانت بعيدة عن مكان الانفجار".

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