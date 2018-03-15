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قاعدة عسكرية بحرية تركية في قطر قريبًا

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 91
قاعدة عسكرية بحرية تركية في قطر قريبًا

 


أعلنت دولة قطر ، مساء الأربعاء ، عن قرب الانتهاء من إنشاء قاعدة عسكرية بحرية تركية في البلاد .

حيث وقعت القوات الخاصة المشتركة القطرية  ، الثلاثاء الماضي ، اتفاقية شراكة تركية لإنشاء قاعدة عسكرية بحرية شمالي البلاد ، وجاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتضم القوات الخاصة المشتركة القطرية كلًا من ""القوات الأميرية الخاصة، والقوات الخاصة البحرية، والقوات المحمولة".

وقال اللواء الركن حمد بن عبدالله الفطيس المري، قائد القوات الخاصة المشتركة إن توقيع الاتفاقية جاء بعد مناقصة فازت بها شركة "إم دي إس" التركية لإنشاء قاعدة "بروج" للعمليات الخاصة البحرية في منطقة الشمال.

وأضاف أن قاعدة "بروج" تشمل مركزا للتدريب والتجهيز، وستكون على أفضل مستوى عملياتي وستتواجد بها كتيبة بحرية بصورة دائمة للقيام بالدوريات والعمليات البحرية التدريبية.

وأشار إلى أن القاعدة ستكون بمثابة قاعدة للعمليات الخاصة البحرية ومركزا للتدريب مما يسهم في تأمين المنطقة الشمالية.

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