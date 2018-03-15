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تنظيم الدولة يهاجم القوات الأمنية بمحافظتي ديالي وصلاح الدين

منذ 17 دقيقة
عدد القراءات: 58
تنظيم الدولة يهاجم القوات الأمنية بمحافظتي ديالي وصلاح الدين

 

أفادت وسائل إعلام عراقية ، اليوم الخميس 15 مارس، بمقتل وإصابة  عدد من القوات الأمنية ، إثر كمينان لتنظيم الدولة  في محافظتي ديالى وصلاح الدين مساء أمس الأربعاء. 

وقالت مصادر أمنية في صلاح الدين قولها إن "مسلحين من تنظيم الدولة هاجموا مساء الأربعاء، قوة أمنية في قرية تل الذهب جنوب قضاء بلد، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد القوة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وعلى صعيد آخر، قال النائب في البرلمان العراقي فرات التميمي، إن "خمسة من عناصر شرطة الحدود بينهم ضابطان قتلوا بكمين لتنظيم الدولة على طريق مندلي-بلدروز قرب قاعدة كركوش العسكرية، شرقي ب‍عقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف التميمي أن "كمين تنظيم الدولة هو الثاني من نوعه على هذا الطريق خلال الشهر الجاري، ما يستدعي تحرك الجهات المختصة لمعالجة هذا الملف".

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