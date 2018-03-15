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25 شاحنة مساعدات إنسانية تنتظر دخول الغوطة الشرقية

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 107
25 شاحنة مساعدات إنسانية تنتظر دخول الغوطة الشرقية

 

قالت منظمة الصيب الأحمر  ، اليوم الخميس 15 مارس، إن هناك 25 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عند معبر الوافدين تنتظر دخول شمال منطقة الغوطة الشرقية فى سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمى ، أن الشاحنات تحمل   كميات من طحين (دقيق) القمح تكفى 26 ألف شخص إضافة إلى إمدادات أخرى. وستتجه القافلة إلى مدينة دوما.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بدء هدنة إنسانية فى الغوطة الشرقية، حسبما أفادت وكالة انترفاكس للأنباء، وتوقعت الوزارة أن يغادر 100 مدنى على الأقل الغوطة اليوم.

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