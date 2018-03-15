العراق يُخصص قصر "صدام حسين" الرئاسي لإنشاء الجامعة الأمريكية

قررت دائرة عقارات الدولة فى العراق، تخصيص أحد قصور الرئيس الراحل "صدام حسين" الرئاسية لإنشاء الجامعة الأمريكية فى بغداد.

وقال مدير عام الدائرة فى العراق أحمد الربيعى، لجريدة الصباح العراقية، إن دائرة عقارات الدولة العراقية قررت تخصيص قصر الرضوانية والمساحة المحيطة به لغرض إنشاء مبنى الجامعة الأمريكية وإقامة مشاريع استراتيجية لتتم الاستفادة من هذا الموقع عن طرق الاستثمار.

وأشار إلى أن دائرة عقارات الدولة العراقية بالتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى وهيئة الاستثمار تعمل على الاستفادة القصوى من القصور الرئاسية .

وأوضح الربيعى أن الدائرة لا تزال تتعامل مع عقارات أنصار النظام السابق وفق القانون 72 الذى يقضى باحتفاظ المشمول بأحكامه بعقار واحد لا تتجاوز مساحته الـ 400 متر مربع.