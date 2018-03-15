الاحتلال الصهيوني يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة والقدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس 15 مارس، بقيام قوات أمن الاحتلال الصهيوني بشن حملة اعتقالات ومداهمات لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن اعتقال 9 فلسطينيين .

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان قولهم ، أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة (حزما) شمال شرق القدس المحتلة واقتادهما إلى أحد مراكز التحقيق التابعة لها. وفي نابلس شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 فلسطينيين، بينهم أسيران محرران.

وفي الخليل (جنوب الضفة)، اعتقل الاحتلال فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، وفتشت منازل في قرية أبو العسجا جنوب المحافظة، واقتحم قرى ريف دورا الشرقي، ونصب حواجز على مداخل هذه القرى وعرقل حركة تنقل الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت - أمس - زوجة أسير من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، أثناء زيارتها لزوجها في سجن "النقب" الصحراوي.