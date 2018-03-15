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"الجبهة الديمقراطية" تستنكر تصعيد الاحتلال وتدعو الفصائل الفلسطينية للحذر

منذ 11 ساعة
عدد القراءات: 172
"الجبهة الديمقراطية" تستنكر تصعيد الاحتلال وتدعو الفصائل الفلسطينية للحذر

استنكرت الجبهة الديمقراطية تصعيد الاحتلال الصهيوني الخطير ضد قطاع غزة اليوم الخميس، مؤكدة أن الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا.

وحملت الجبهة في بيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد، معتبرة التصعيد المتواصل محاولة بائسة لخلط الأوراق.

ودعت قوى المقاومة إلى رفع درجات الحذر والجهوزية من مغبة أي عدوان على غزة، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي وسياسة الكيل بمكيالين التي تديرها الإدارة الأمريكية تساعد الاحتلال على التمادي في جرائمه وعدوانه على شعبنا

وطالبت الديمقراطية بالتقدم بطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان وإحالة جرائمه فورا إلى محكمة الجنايات الدولية.

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