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قيادي بحماس: لن نشارك في المجلس الوطني وتفجير موكب الحمد لله استهدفنا أيضا

منذ 10 ساعة
عدد القراءات: 169
قيادي بحماس: لن نشارك في المجلس الوطني وتفجير موكب الحمد لله استهدفنا أيضا

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.خليل الحية اليوم الخميس، إن التفجير الذي استهدف موكب الحمد لله استهدف حماس أيضا.

وقال الحية خلال لقاء صحفي، إن هناك سعيا حثيثا من كافة الجهات الأمنية للبحث عن الجاني، موضحا أن الحركة مستمرة في "سعيها الايجابي نحو المصالحة ومستعدة لكافة الملفات ونريد التحرك لحلها".

وأضاف "لا مشكلة في استلام الحكومة للوزارات في غزة ولكن ما ينقص هو قرارا سياسيا لتحقيق مصالحة يشعر بها المواطن"، متابعا "ذهبنا للمصالحة بصدق وأمانة ولكن أصبح واضحا للجميع أن حركة فتح وأبو مازن غير جادين بذلك والفصائل أصبحت على قناعة بذلك".

وبين الحية أن حماس لن تشارك في المجلس الوطني المزمع عقده ولن تعترف بمخرجاته، مشيرا إلى "وجود توجه دولي لتخفيف الحصار عن غزة خوفا من الانفجار نحو الاحتلال الذي وصلته هذه الرسائل عبر أطراف دولية".

وشدد أن مسيرة العودة يجب أن تكون رسالة واضحة رافضة لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن "الإدارة الأمريكية ترى أن المنطقة أصبحت جاهزة لتصفية القضية وصفقة القرن بدأت تطبق على أرض الواقع".

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