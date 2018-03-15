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قطر تعلن التبرع بـ (50) مليون دولار لصالح "الأونروا"

منذ 5 ساعة
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قطر تعلن التبرع بـ (50) مليون دولار لصالح "الأونروا"

أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس 15 مارس 2018م، التبرع بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العاملة في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء.

وجاء الإعلان القطري خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الخاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذي عقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO ) بالعاصمة الإيطالية روما، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني.

وبحث الاجتماع الأزمة التي تعيشها "الأونروا" منذ سنوات، وكيفية معالجتها، لأهميتها في مستقبل ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء، لا سيما الأردن ولبنان.

وجمدت الولايات المتحدة في الـ5 من يناير 2018، 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، علما أن ترامب لا يريد تقديم أي تمويل حتى موافقة الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وتقول السلطات الأمريكية إنها تساهم سنويا بأكثر من 300 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في الـ6 ديسمبر 2017، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوعز بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس بموجة غضب في العالمين العربي والإسلامي، كما رفضته معظم الدول الغربية.

 

 

 

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