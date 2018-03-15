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موسي أبو مرزوق يدعو لعقد مؤتمر شامل بدلاً من جلسات "الوطني"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 671
موسي أبو مرزوق يدعو لعقد مؤتمر شامل بدلاً من جلسات "الوطني"


دعا القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسي أبو مرزوق، اليوم الخميس 15 مارس 2018م، لإلغاء جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في رام الله أواخر إبريل المقبل، والدعوة لمؤتمر وطني شامل لمواجهة "صفقة القرن".

وقال أبو مرزوق في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك": إنه "لازال في الوقت متسع رغم كل الظروف، لبقية عقل لإدراك حجم الخطر القادم على القضية الوطنية. نحن بحاجة لرص الصفوف بوحدة وطنية، وعدم الانشغال بالصغائر".

وأضاف "وأول الخطوات إلغاء مؤتمر رام الله الكارثي، والدعوة الى مؤتمر وطني جامع ومواجهة صفقة القرن المستثنى من تفصيلاتها وإجراءاتها الفلسطيني".

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