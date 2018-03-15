إصابة (38) فلسطينيًا فى مواجهات مع العدو الصهيوني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 38 شخصًا أصيبوا بجروح فى مواجهات مع العدو الصهيوني ببلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر إن المواجهات اندلعت مساء اليوم، بين القوات الصهيونية وشبان فلسطينيين، وأسفرت عن إصابة 27 فلسطينيًا بالغاز المسيل للدموع، و9 إصابات بالمطاط، وإصابتين بالحروق.

واندلعت خلال الأيام الأخيرة مواجهات في عدد من المناطق في القدس، وخاصة في بلدتي العيزرية وأبو ديس، وقريتي العيسوية وحزما، أصيب على إثرها عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية تظاهرات ومواجهات مع القوات الصهيونية، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

وضمن قرار ترامب تعتزم واشنطن، وفق مسؤولين أمريكيين وصهاينة، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام العدو على أراضٍ فلسطينية محتلة، ونكبة الفلسطينيين في العام ذاته.