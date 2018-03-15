Responsive image

22º

15
مارس

الخميس

26º

15
مارس

الخميس

 خبر عاجل
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا
     منذ 43 دقيقة
  • اختطاف المدعى العام العسكرى الليبي على يد مجهولين
     منذ 44 دقيقة
  • قمة تركية - روسية - إيرانية في إسطنبول في 4 أبريل
     منذ 44 دقيقة
  • مجلس الأمن يعتمد بيانًا حول اليمن
     منذ 44 دقيقة
  • الإدارية العليا ترفض طعن جامعة الأزهر الخاص بنقل طالبة
     منذ 45 دقيقة
  • إصابة (38) فلسطينيًا فى مواجهات مع العدو الصهيوني
     منذ 45 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:38 صباحاً


الشروق

6:00 صباحاً


الظهر

12:03 مساءاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:07 مساءاً


العشاء

7:37 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

إصابة (38) فلسطينيًا فى مواجهات مع العدو الصهيوني

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 70
إصابة (38) فلسطينيًا فى مواجهات مع العدو الصهيوني

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 38 شخصًا أصيبوا بجروح فى مواجهات مع العدو الصهيوني ببلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر إن المواجهات اندلعت مساء اليوم، بين القوات الصهيونية وشبان فلسطينيين، وأسفرت عن إصابة 27 فلسطينيًا بالغاز المسيل للدموع، و9 إصابات بالمطاط، وإصابتين بالحروق.

واندلعت خلال الأيام الأخيرة مواجهات في عدد من المناطق في القدس، وخاصة في بلدتي العيزرية وأبو ديس، وقريتي العيسوية وحزما، أصيب على إثرها عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية تظاهرات ومواجهات مع القوات الصهيونية، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

وضمن قرار ترامب تعتزم واشنطن، وفق مسؤولين أمريكيين وصهاينة، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، مايو المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام العدو على أراضٍ فلسطينية محتلة، ونكبة الفلسطينيين في العام ذاته.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers