إصابات بين الفلسطينيين فى مواجهات مع العدو الصهيوني بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية،إن عددًا من المواطنين الفلسطنيين أصيبوا برصاص العدو، فى مواجهات اندلعت فى الضفة الغربية وحدود قطاع غزة، خلال مسيرات جمعة الغضب التى قام بها المئات من الشباب الفلسطينى، اليوم الجمعة، وللأسبوع الـ 15 على التوالى، نصرة للقدس وتنديدا بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان رغم مرور أكثر من 100 يوم عليه.

ففى رام الله اندلعت مواجهات على المدخل الشمالى لمدينة البيرة عقب مسيرة وصلت الى حاجز "بيت ايل" العسكرى، أصيب خلالها شابان بالرصاص المطاطى والعديد بحالات اختناق .

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدنى والاختناق خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة فى قرية المزرعة الغربية (شمال غرب رام الله) خرجت قرب الأراضى المهددة بالاستيلاء لصالح شق طريق استيطانى.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى قرية بدرس غرب رام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى والمطاطى والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين مما أدى إلى إصابة العديد منهم.

وفى نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، عقب مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

فبعد أداء حشود من المواطنين صلاة الجمعة عند دوار الشهداء ، نددوا بعدها بسلسلة القرارات التى اتخذتها واشنطن بحق المدينة المقدسة، مؤكدين دعمهم الكامل للقدس فى وجه المؤامرات التى تحاك ضدها .

كما أصيب مواطن بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، خلال مواجهات بين المواطنين وجيش الاحتلال، اليوم الجمعة، فى قرية اللبن الشرقية جنوب غرب نابلس.

وذكر شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت اللبن الشرقية، وشرعت بإطلاق الرصاص المطاطى والحى وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة مواطن، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط فى قدمه.

وأضافوا أن عددا من جنود الاحتلال احتلت سطح أحد منازل المواطنين فى القرية، بعد أن جرت مواجهات بين قوات الاحتلال ومواطنى القرية على مدخل القرية الجنوبى، فى منطقة الراس بعد صلاة الجمعة، التى كان المستوطنون قد نصبوا فيها خياما فى وقت سابق، وأحرقها الأهالى الجمعة الماضية.



وفى محافظة قلقيلية قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية السلمية فى قرية كفر قدوم، للمطالبة بفتح الطريق الرئيسى للقرية، ورفضا لإعلان ترامب.

أما فى جنوب الضفة الغربية، فى بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز على عشرات المشاركين فى وقفة أقيمت بعد صلاة الجمعة فى المدينة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

ولاحق الجنود عددا من المشاركين فى الوقفة التى نظمت شمال بيت لحم ضمن فعاليات جمعة الغضب.

وفى الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، حيث رشق الشبان الحاجز العسكرى الإسرائيلى عل مدخل شارع الشهداء بالحجارة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل صوتية وقنابل غاز مسيل للدموع باتجاه الشبان ما أدى لإصابة مواطنين بحالات اختناق.

وفى القدس، أدى أهالى بلدة العيسوية المقدسيين صلاة الجمعة عند مدخل البلدة الرئيس وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال، حيث تعد هذه الجمعة السابعة على التوالى التى يؤدون فيها صلاة الجمعة على الأسفلت تنديدا بمواصلة سلطات الاحتلال سياساتها العقابية ضد سكان القرية.

وعقب انتهاء الصلاة أكدت مؤسسات ولجان وائمة المساجد والقوى الوطنية والإسلامية فى قرية العيسوية ان الفعاليات الشعبية فى القرية متواصلة حتى توقف سياسات العقاب الجماعى فى القرية ، أما فى قطاع غزة ، فاندلعت مواجهات على فى عدة مناطق على الشريط الحدودى.

وذكرت مصادر محلية أن شابا أصيب برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوبى القطاع.