Responsive image

15º

16
مارس

الجمعة

26º

16
مارس

الجمعة

 خبر عاجل
  • إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالسويس
     منذ 3 ساعة
  • إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الصهيوني
     منذ 3 ساعة
  • روسيا تفرض قيودًا على استيراد "البطاطس" المصرية لاحتوائها على بكتريا مسببة لعدة أمراض
     منذ 3 ساعة
  • الجيش التركي يُعلن قتل 10 من "العمال الكردستاني" شمال العراق
     منذ 7 ساعة
  • الدفاع الأفغانية: مقتل 45 مسلحا فى عمليات برية وجوية بمختلف أنحاء البلاد
     منذ 7 ساعة
  • انتحار ربة منزل بالمنوفية بسبب الضائقة المالية
     منذ 7 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:38 صباحاً


الشروق

6:00 صباحاً


الظهر

12:03 مساءاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:07 مساءاً


العشاء

7:37 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 مصر

إقرأ

مصر

تغطية شاملة على مدار الساعة لأهم الأخبار فى مصر من جريدة الشعب الجديد

القبض على موظف وطالب أثناء اتجارهم بالعملة فى منطقة عابدين

منذ 40 دقيقة
عدد القراءات: 87
القبض على موظف وطالب أثناء اتجارهم بالعملة فى منطقة عابدين


ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة 16 مارس 2018م، القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام "محمود . ر . أ" 30 سنة موظف بشركة صرافة، يزاول نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذاً من ميدان الأوبرا دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لتجارته غير المشروعة.

تم إعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال تقابله مع أحد وهو "أحمد . م . م" 29 سنة طالب، وضبط بحوزة الأول مبلغ مالى قدره ( 27 ألف جنيه مصرى )، وبحوزة الثانى مبلغ مالى قدره ( 3 مليون دينار عراقى ).

بمواجهة الأول اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وأنه كان فى سبيله لاستبدالها بالمبالغ المالية المضبوطة بحوزة الثانى ، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال الأول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers