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مقتل وإصابة (5) جنود صهاينة فى عملية دهس بجنين

منذ يوم
عدد القراءات: 607
مقتل وإصابة (5) جنود صهاينة فى عملية دهس بجنين

أكد المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الجمعة 16 مارس 2018م، مقتل إسرائيليين، وإصابة 3 آخرون فى عملية دهس، استهدفت دورية عسكرية، بمنطقة دوتان المحتلة، جنوب مدينة جنين، .

ومن جانبه أعلن العدو عن إصابة عدد من الأشخاص إثر عملية الدهس.

 وقال العدو، في بيان اليوم الجمعة، "قبل قليل وقع حادث دهس بالقرب من بلدة ريحان، في منطقة جنين، والحديث يدور عن عدد من المصابين في المكان".

بينما أعلنت وسائل إعلام عبرية عن مقتل جنديين صهيونيين وإصابة 3 آخرين إثر عملية الدهس.

وأكدت الوسائل، "مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة في عملية دهس شمالي الضفة الغربية".

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