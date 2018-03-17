Responsive image

17
مارس

السبت

26º

17
مارس

السبت

 خبر عاجل
  • وفاة شاب أحرق نفسه بسبب سرقة "الشرطة" له بأسيوط
     منذ 13 ساعة
  • التحالف العربي يعلن اعتراض صاروخ باليستي اطلق من اليمن
     منذ 13 ساعة
  • مسلحو "فيلق الرحمن" بالغوطة يرفضون الاستسلام
     منذ 13 ساعة
  • الإفتاء تستطلع السبت هلال شهر رجب
     منذ 13 ساعة
  • شاب يُشعل النيران فى نفسه بمحافظة الدقهلية بسبب الفقر
     منذ 13 ساعة
  • السودان تقدم رفض رسمي للأمم المتحدة بشأن "تيران وصنافير"
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:37 صباحاً


الشروق

5:59 صباحاً


الظهر

12:03 مساءاً


العصر

3:28 مساءاً


المغرب

6:08 مساءاً


العشاء

7:38 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية دهس جنين

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 78
الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية دهس جنين

أعلن جيش الكيان الصهيوني ، اعتزامه هدم منزل الشاب الفلسطيني منفذ عملية جنين الأسير المحرر علاء يوسف قبها، في بلدة برطعة الشرقية شمال الضفة الغربية المحتلة.


وقد قامت قوات الاحتلال باقتحام ومداهمة منازل تعود لعائلة قبها  و اعتقلت شقيق المنفذ ويدعى  عصام، وإبلاغ العائلة بسحب أكثر من 100 تصريح عمل منها، ضمن إجراءات العقاب الجماعي.


وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الجيش  الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن "قوات الجيش ستهدم منزل الشاب الفلسطيني منفذ عملية الدهس"، لافتا إلى أنه تم "القيام بمسح هندسي لمنزل عائلة منفذ العملية في قرية برطعة شمال غربي محافظة جنين، تمهيدا لهدمه".

وقد  أقدم فلسطيني على تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، واعتقلت قوات الاحتلال المنفذ بعد إصابته، وتتزامن العملية مع ذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد أحمد جرار ومئة يوم على إعلان ترامب نقل سفارة بلاده للقدس، والاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers