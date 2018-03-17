الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية دهس جنين

أعلن جيش الكيان الصهيوني ، اعتزامه هدم منزل الشاب الفلسطيني منفذ عملية جنين الأسير المحرر علاء يوسف قبها، في بلدة برطعة الشرقية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقد قامت قوات الاحتلال باقتحام ومداهمة منازل تعود لعائلة قبها و اعتقلت شقيق المنفذ ويدعى عصام، وإبلاغ العائلة بسحب أكثر من 100 تصريح عمل منها، ضمن إجراءات العقاب الجماعي.



وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم الجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إن "قوات الجيش ستهدم منزل الشاب الفلسطيني منفذ عملية الدهس"، لافتا إلى أنه تم "القيام بمسح هندسي لمنزل عائلة منفذ العملية في قرية برطعة شمال غربي محافظة جنين، تمهيدا لهدمه".

وقد أقدم فلسطيني على تنفيذ عملية دهس بالقرب من مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، واعتقلت قوات الاحتلال المنفذ بعد إصابته، وتتزامن العملية مع ذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد أحمد جرار ومئة يوم على إعلان ترامب نقل سفارة بلاده للقدس، والاعتراف بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".