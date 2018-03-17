إغلاق مقر شركة كبرى بغزة على خلفية التحقيق فى تفجير موكب "الحمدالله



أغلقت الأجهزة الأمنية بقطاع غزة، اليوم السبت 17 مارس 2018م، المقر الرئيسى لشركة الوطنية موبايل على خلفية مجريات التحقيق بالمحاولة الفاشلة لتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمدالله.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية، إنه بقرار من النائب العام بغزة أغلقت الأجهزة الأمنية المقر الرئيسى لشركة الوطنية موبايل فى القطاع، وذلك على خلفية مجريات التحقيق بتفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمدالله.

وأضافت، قرار الإغلاق جاء بعد عدم استجابة شركة الوطنية لكتاب من النائب العام فى غزة بمنحهم تسجيلات وسجلات لمكالمات صادرة وواردة متعلقة ببعض المعتقلين على خلفية تفجير الموكب، وإصرار الشركة بطلب بكتاب رسمى من النائب العام فى رام الله.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددًا من موظفى الشركات الخلوية لارتباطهم بتفجير موكب رامى الحمد الله، مضيفة أن تفجير العبوة الناسفة تم عن بعد باستخدام مكالمة هاتفية عبر شبكات جوال أو وطنية، موضحة أن حماس أصبحت قريبة جدا من إنهاء التحقيق واعتقال مرتكبى عملية تفجير العبوة.