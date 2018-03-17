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انفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة.. والعدو يقصف مواقع تابعة لحماس

منذ 14 ساعة
عدد القراءات: 184
انفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة.. والعدو يقصف مواقع تابعة لحماس


قال جيش العدو الصهيوني، إن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم السبت 17 مارس 2018م، قرب الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة من دون أن تسفر عن إصابات الذى رد باستهداف موقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس .

وأورد العدو فى بيان أن الانفجار وقع فى شمال قطاع غزة وتحديدا فى منطقة كانت خالية من أى جندى، وأضاف "ردا على ذلك، استهدفت دبابات صهيونية نقطة مراقبة لحماس".

وقالت مصادر فلسطينية إن رد العدو أسفر عن إصابة شخص بجروح طفيفة، والخميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على الحدود ورد العدو أيضا باستهداف مواقع لحماس.

ولم تتبن أى جهة هذه التفجيرات لكن العدو تحمل حماس مسئولية ما يحصل فى قطاع غزة، وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين العدو وحركة حماس في أغسطس 2014 بعد حرب صهيونية مدمرة على قطاع غزة استمرت 50 يوما.

 

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