الكيان الصهيوني يشن عدة غارات على قطاع غزة



قامت المقاتلات الحربية الصهيونية ، صباح اليوم الأحد 18 مارس، بشن عدة غارات جوية على أراضي رزاعية شرقي قطاع غزة .

ونقلت وكالة الأناضول عن مراسلها بغزة ، أن المقاتلات استهدفت مواقع شرقي المدينة، حيث سُمع دوي انفجارات قوية.

بينما أشار مصدر أمني فلسطيني للوكالة ، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أراضي زراعية في حي الزيتون شرقي غزة بعدة صواريخ".

ووفق مصادر طبية فلسطينية، لم يتسبب القصف في وقوع أي إصابات.



وأعلن جيش الاحتلال أن المقاتلات الحربية هاجمت مواقع تابعة لحركة "حماس" شرق القطاع ، مشيرًا إلى أن الغارات جاءت ردًا على "زرع عبوات ناسفة وتفجيرها على الحدود بين إسرائيل والقطاع".