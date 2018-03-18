عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال



أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأحد 18 مارس، بقيام عشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من جانب شرطة الاحتلال الصهيوني .

ونقلت وسائل إعلام عن دائرة الأوقات الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية،قولهم إن 152 مستوطنا يهوديًا بحماية 47 عنصرا من الشرطة الاحتلال اقتحموا الأقصى في المدينة المقدسة، معتبرة أن "هذا الاقتحام يعد انتهاكا صريحا لحرمة المسجد الأقصى ومشاعر المسلمين".

والجدير بالذكر أن عمليات الاقتحام من جانب المستوطنين المتطرفين تتم بشكل شبه يومي وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين بجولات الاقتحام في ساعات الصباح والمساء.