"حماس": النفق الذي استهدفه الاحتلال قديم وغير مستخدم



كشف الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد 18 مارس، أن النفق الذي أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تدميره اليوم ، هو نفق قديم وغير مستخدم وقد استهدف سابقًا بعد أن استخدمته كتائب القسام في عملية تفجير لموقع البرج الأحمر شرق رفح في معركة العصف المأكول صيف عام 2014.

وأكد "أبو عبيدة" ، أن إعلان الاحتلال تدمير النفق هو تضليل وتسويق لإنجازات وهمية واستعراض القوة أمام الجمهور وأمام العالم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم عن اكتشاف نفق لكتائب القسام في رفح جنوب قطاع غزة، وتدميره.