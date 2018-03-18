Responsive image

19
مارس

الإثنين

26º

19
مارس

الإثنين

 خبر عاجل
  • مريم آل ثاني: قطر ستدعم ملف المغرب وما قاله آل الشيخ ابتزاز
     منذ 27 دقيقة
  • بلاغ للنائب العام ضد الدكتور أيمن نور والإعلامي معتز مطر بزعم التحريض ضد الدولة
     منذ 28 دقيقة
  • تأجيل محاكمة دومه فى أحداث مجلس الوزراء
     منذ 28 دقيقة
  • تجديد حبس معتقلين إثنين 45 يوما للانضمام لجماعة الإخوان
     منذ 28 دقيقة
  • المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين
     منذ 5 ساعة
  • زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب غربي إيران
     منذ 5 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:35 صباحاً


الشروق

5:57 صباحاً


الظهر

12:03 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:09 مساءاً


العشاء

7:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مقتل فلسطيني بمدينة القدس القديمة بزعم تنفيذه عملية طعن

منذ 21 ساعة
عدد القراءات: 262
مقتل فلسطيني بمدينة القدس القديمة بزعم تنفيذه عملية طعن
أرشيفية


قالت الفضائية العاشرة العبرية، اليوم الأحد 18 مارس 2018م، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على فلسطيني قام بتنفيذ عملية طعن فى مدينة القدس القديمة، بزعم تنفيذه عملية طعن بحق مستوطن.

وعن تفاصيل الواقعة قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن مهاجم طعن حارسا أمني صهيوني فى البلدة القديمة بالقدس الأحد، وإصابه بجروح بالغة قبل أن يرديه شرطى، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وقال ميكى روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الصهيونية لوكالة فرانس برس إن "مهاجما كان يحمل سكينا قد قتل بالرصاص"، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية المهاجم القتيل.
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers