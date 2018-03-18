مقتل فلسطيني بمدينة القدس القديمة بزعم تنفيذه عملية طعن



قالت الفضائية العاشرة العبرية، اليوم الأحد 18 مارس 2018م، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على فلسطيني قام بتنفيذ عملية طعن فى مدينة القدس القديمة، بزعم تنفيذه عملية طعن بحق مستوطن.

وعن تفاصيل الواقعة قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن مهاجم طعن حارسا أمني صهيوني فى البلدة القديمة بالقدس الأحد، وإصابه بجروح بالغة قبل أن يرديه شرطى، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

وقال ميكى روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الصهيونية لوكالة فرانس برس إن "مهاجما كان يحمل سكينا قد قتل بالرصاص"، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية المهاجم القتيل.

