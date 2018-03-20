Responsive image

20
مارس

الثلاثاء

26º

20
مارس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • تفجير انتحارى بتونس دون إصابات بشرية
     منذ 13 ساعة
  • وزارة التعليم تجمع البسكويت من كل مدارس أسيوط عقب واقعة التسمم
     منذ 13 ساعة
  • مصرع وإصابة (5) أشخاص إثر انهيار منزل فى الأقصر
     منذ 13 ساعة
  • النقض تنظر غدًا طعن نجل البلتاجي فى تهمة التحريض على التظاهر
     منذ 13 ساعة
  • الثلاثاء نظر محاكمة (45) شخصًا فى قضية "خلية تفجير أبراج الضغط العالى"
     منذ 13 ساعة
  • العدو يعتقل (8) فلسطنيين على خلفية عملية الطعن بالقدس القديمة
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:33 صباحاً


الشروق

5:56 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:09 مساءاً


العشاء

7:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

"عباس" يصف السفير الأمريكي بتل أبيب بـ"ابن الكلب"..والبيت الأبيض يستنكر

منذ 35 دقيقة
عدد القراءات: 66
"عباس" يصف السفير الأمريكي بتل أبيب بـ"ابن الكلب"..والبيت الأبيض يستنكر


استنكر  البيت الأبيض ، تصريحات الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" ، ووصفه السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني "ديفيد فريدمان" بـ"أبن الكلب". 

وقال عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، إن إدارة ترامب "اعتبرت أن الاستيطان شرعي، وهذا ما قاله أكثر من مسؤول أمريكي، أولهم سفيرهم في تل أبيب هنا ديفيد فريدمان. قال (الإسرائيليون) يبنون في أرضهم، ابن الكلب يبنون في أرضهم؟ وهو مستوطن وعائلته مستوطنة، وسفير أمريكا في تل أبيب، ماذا ننتظر منه؟".

وأضاف: "يجب ألّا نتعامى عن الحقيقة بعد الآن، (إنها) تدمير المشروع الوطني الفلسطيني. هذا هو المخطط الذي بدأت إدارة الرئيس ترامب بتنفيذه، حين أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، وقررت نقل سفارتها إليها، وقطعت مخصصاتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

بينما قال  جايسن غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط،إن "الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers