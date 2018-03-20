"عباس" يصف السفير الأمريكي بتل أبيب بـ"ابن الكلب"..والبيت الأبيض يستنكر



استنكر البيت الأبيض ، تصريحات الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" ، ووصفه السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني "ديفيد فريدمان" بـ"أبن الكلب".

وقال عباس، في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، إن إدارة ترامب "اعتبرت أن الاستيطان شرعي، وهذا ما قاله أكثر من مسؤول أمريكي، أولهم سفيرهم في تل أبيب هنا ديفيد فريدمان. قال (الإسرائيليون) يبنون في أرضهم، ابن الكلب يبنون في أرضهم؟ وهو مستوطن وعائلته مستوطنة، وسفير أمريكا في تل أبيب، ماذا ننتظر منه؟".

وأضاف: "يجب ألّا نتعامى عن الحقيقة بعد الآن، (إنها) تدمير المشروع الوطني الفلسطيني. هذا هو المخطط الذي بدأت إدارة الرئيس ترامب بتنفيذه، حين أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، وقررت نقل سفارتها إليها، وقطعت مخصصاتها عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

بينما قال جايسن غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط،إن "الوقت حان لكي يختار الرئيس عباس بين خطاب الكراهية وجهود ملموسة لتحسين حياة شعبه وإيصاله إلى السلام والازدهار".