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رفض نرويجي لمشاركة "الاحتلال" في مهرجان فني بسبب قمع الفلسطينيين

منذ 3 دقيقة
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رفض نرويجي لمشاركة "الاحتلال" في مهرجان فني بسبب قمع الفلسطينيين


كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، أن دولة النرويج رفضت مشاركة فنانات "إسرائيليات" في مهرجانًا فنيًا في النرويج بسبب سياسية الكيان الصهيوني القمعية تجاه الفلسطينيين واستغلاله للفن في ترسيخ قمعه للفلسطينيين . 

وأفاد "إيتمار آيخنر"  المراسل السياسي للصحيفة ، أن المهرجان يختص بالفن الراقص ، وسيتم افتتاحه السبت القادم في مدينة أوسلو ، حيث أن إدارة المهرجان ردت برفض مشاركة الإسرائيليات في المهرجان لأسباب سياسية . 

وجاء في كتاب الرفض النرويجي: "فحصنا الطلب الإسرائيلي للمشاركة في المهرجان، لكننا لا نستطيع في الظروف الحالية إفساح المجال لهذه المشاركة، لأننا نعلم أن هناك فنانين فلسطينيين يعانون تحت الاحتلال الذي يقيد حركتهم، ويمنعهم من المشاركة في فعاليات فنية دولية، ولا تتوفر أمامهم العديد من الفرص لعرض إبداعاتهم خارج الأراضي المحتلة".

وأكدت إدارة المهرجان في كتاب رفضها ، أن حكومة الاحتلال تستخدم الفن كنوع من الدعاية للترويج لها دوليًا ، والترويج لسياسياتها القمعية التي تمارسها ضد الفلسطيين ، مطالبةً من الفنانات الإسرائيليات  أن يساهمن برفع الوعي في المجتمع الإسرائيلي برفض الاحتلال وممارساته على الفنانين الفلسطينيين وباقي السكان.

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