عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال



أقدم عشرات المستوطنين والطلاب اليهود المتطرفين، اليوم الثلاثاء 20 مارس، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة عقب اقتحام 49 مستوطنا و52 طالبا من الجامعات والمعاهد اليهودية و9 من ضباط شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاقتحامات تمت على عدة مجموعات، وتخللها جولات استفزازية فى باحات الأقصى، وشروحات عن "الهيكل" المزعوم، بالإضافة لمحاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية.