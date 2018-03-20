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الاحتلال الصهيوني يحاكم "عهد التميمي" في جلسات مغلقة

منذ حوالى ساعة
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الاحتلال الصهيوني يحاكم "عهد التميمي" في جلسات مغلقة


 قرر ت المحكمة العسكرية الصهيونية في "عوفر"، اليوم الثلاثاء 20 مارس، محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميم في جلسات مغلقة ، ورفضت طلب استئناف محاميتها جابي لاسكي بعقد جلسات مفتوحة وعلنية خلال محاكمتها.

قالت محامية التميمي، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء: إن "محكمة الاستئناف قررت إجراء المحاكمة في الظلام، مشيرة إلى أن المحاكمة العلنية أمام الجمهور هو خط الدفاع الوحيد أمام الأسيرة ومن الواضح أنها بدونه، وفي إطار محاكمة سرية لا يمكنها الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة".

يذكر أن محاكمة التميمي بدأت في 13 فبراير الماضي على أن تستمر حتى غد الأربعاء، أمام المحكمة العسكرية في عوفر بالضفة الغربية المحتلة، ووجهت النيابة العسكرية إلى عهد التميمي 12 تهمة .

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