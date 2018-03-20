مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين إثر حوادث طرق فالسويس

لقي مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين ، اليوم الثلاثاء 20 مارس، إثر 3حوادث متفرقة بطرق السويس، وتم نقل الجثة المتوفى لمشرحى مستشفى السويس العام المصابين الى مستشفى التأمين الصحي.

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وتلقت مديرية أمن السويس، إخطارا من قوت تأمين الطرق بوقوع حادثين بطريق السويس – العين السخنة وحادث بطريق السويس – الاسماعيلية.

تسبب الحادث الاولى الذى وقع بطريق السويس – العين السخنة الى 5 أشخاص، إثر تصادم 3 سيارات ملاكي، وتم نقلهم الى مستشفى التامين الصحى بينما تسبب انقلاب سيارة نقل فى مصرع واصابة اثنين بينما أصيب اثنان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس – الإسماعيلية.