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مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين إثر حوادث طرق فالسويس

منذ حوالى ساعة
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مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين إثر حوادث طرق فالسويس

لقي مواطن مصرعه وأصيب 10 آخرين ، اليوم الثلاثاء 20 مارس، إثر 3حوادث متفرقة بطرق السويس، وتم نقل الجثة المتوفى لمشرحى مستشفى السويس العام المصابين الى مستشفى التأمين الصحي. 

وتلقت  مديرية  أمن السويس،  إخطارا من قوت تأمين الطرق بوقوع حادثين بطريق السويس – العين السخنة وحادث بطريق السويس – الاسماعيلية.

تسبب الحادث الاولى الذى وقع بطريق السويس – العين السخنة الى 5 أشخاص، إثر تصادم 3 سيارات ملاكي، وتم نقلهم الى مستشفى التامين الصحى بينما تسبب انقلاب سيارة نقل فى مصرع واصابة اثنين بينما أصيب اثنان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس – الإسماعيلية.

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