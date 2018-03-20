Responsive image

20
مارس

الثلاثاء

26º

20
مارس

الثلاثاء

 خبر عاجل
  • الإدارية تقبل دعوى وقف نشاط أوبر وكريم فى مصر
     منذ 22 دقيقة
  • وفاة سائحة روسية فى الغردقة
     منذ 22 دقيقة
  • قطع المياه عن (7) مناطق بالدقهلية لمدة ثماني ساعات
     منذ 23 دقيقة
  • مقتل (29) شخص فى قصف استهدف مناطق دمشق
     منذ 23 دقيقة
  • مقتل مهندس تونسي كان مختطف بالكاميرون
     منذ 23 دقيقة
  • نيابة غزة تعلن إعادة فتح شركة اتصالات كبرى عقب غلقها بأيام
     منذ 23 دقيقة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:33 صباحاً


الشروق

5:56 صباحاً


الظهر

12:02 مساءاً


العصر

3:29 مساءاً


المغرب

6:09 مساءاً


العشاء

7:39 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

نيابة غزة تعلن إعادة فتح شركة اتصالات كبرى عقب غلقها بأيام

منذ 8 دقيقة
عدد القراءات: 57
نيابة غزة تعلن إعادة فتح شركة اتصالات كبرى عقب غلقها بأيام

أعلنت النيابة العامة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018م، إعادة فتح شركة اتصالات فى قطاع غزة بعد أن أغلقتها لعدة أيام بعد رفضها التعاون فى التحقيق حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله.

وقال المتحدث باسم النيابة زياد النمرة فى تصريح نشرته وكالة الرأى الرسمية لحماس إن "النائب العام أصدر قرارا يسمح لشركة الوطنية موبايل بالعودة لممارسة مهام عملها كما السابق، وإعادة فتح مقرات الشركة فى كافة مناطق قطاع غزة".

وجاء القرار بعد أن أعلنت شرطة حماس فى غزة السبت أنها اغلقت المقر الرئيسى لهذه الشركة مشيرة إلى أن القرار "جاء بتوصية من النائب العام فى غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجريات التحقيق".

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers