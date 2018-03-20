نيابة غزة تعلن إعادة فتح شركة اتصالات كبرى عقب غلقها بأيام

أعلنت النيابة العامة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء 20 مارس 2018م، إعادة فتح شركة اتصالات فى قطاع غزة بعد أن أغلقتها لعدة أيام بعد رفضها التعاون فى التحقيق حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله.

وقال المتحدث باسم النيابة زياد النمرة فى تصريح نشرته وكالة الرأى الرسمية لحماس إن "النائب العام أصدر قرارا يسمح لشركة الوطنية موبايل بالعودة لممارسة مهام عملها كما السابق، وإعادة فتح مقرات الشركة فى كافة مناطق قطاع غزة".

وجاء القرار بعد أن أعلنت شرطة حماس فى غزة السبت أنها اغلقت المقر الرئيسى لهذه الشركة مشيرة إلى أن القرار "جاء بتوصية من النائب العام فى غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجريات التحقيق".