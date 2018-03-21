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الإعلان عن مشروع جديد لتزويد قطاع "غزة" بمياه الشرب

منذ 42 دقيقة
عدد القراءات: 58
الإعلان عن مشروع جديد لتزويد قطاع "غزة" بمياه الشرب

أعلن مؤتمر المانحين، موافقته على مشروع مصنع لتحلية مياه البحر بقيمة 456 مليون يورو لتوفير مياه الشرب لقطاع غزة المحاصر من إسرائيل.

وسيوفر هذا المصنع مياه الشرب لمليونى ساكن فى قطاع غزة ويؤمن لهم "حلا مستداما للنقص المزمن للماء وللازمة الإنسانية فى قطاع غزة"، بحسب بيان للاتحاد من أجل المتوسط، وهو منتدى إقليمى للتعاون يضم أعضاء الاتحاد الأوروبى الـ28 والدول الـ15 المطلة على الضفتين الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط. وستغطى التعهدات المالية للمانحين كلفة المشروع بنسبة تفوق 80 بالمئة.

ووصف المشروع بأنه "أكبر مشروع بنية تحتية فى قطاع غزة"، بحسب البيان الذى نشر إثر مؤتمر دولى للمانحين فى بروكسل وبينهم البنك الإسلامى للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الدولي.

ونظم المؤتمر برعاية المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية والاتحاد من أجل المتوسط، الذى يشكل انجاز مصنع لتحلية المياه بطاقة 55 مليون متر مكعب ابرز مشاريعه منذ يونيو 2011.

 

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